Hannover Rück Aktie

Marktkap. 29,49 Mrd. EUR

KGV 12,15 Div. Rendite 4,70%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hannover Rück von 280 auf 270 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Ben Cohen reduzierte seine Prognosen für den Rückversicherer mit Blick auf dessen Umsatzentwicklung. Eine Prämienbewertung sei weiterhin angemessen, da moderates Gewinnwachstum nachhaltig erscheine, schrieb der Analyst am Dienstag nach den Quartalszahlen. Seine Annahmen für die Eigenkapitalrendite senkte er hingegen./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 18:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Sector Perform

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
270,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
239,80 €		 Abst. Kursziel*:
12,59%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
237,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,73%
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
299,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

08:26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
11.05.26 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
11.05.26 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
11.05.26 Hannover Rück Buy UBS AG
mehr Analysen

