Deutsche Bank AG

Ottobock Buy

12:16 Uhr

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ottobock von 81 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet mit anziehender Dynamik beim Orthopädietechnik-Spezialisten, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zum trägen Jahresstart schrieb. Die Jahresziele seien spielend erreichbar./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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