DAX 24.165 -0,8%ESt50 5.848 -0,8%MSCI World 4.758 -0,2%Top 10 Crypto 10,30 -0,3%Nas 26.274 +0,1%Bitcoin 68.787 -0,9%Euro 1,1748 -0,3%Öl 107,1 +2,4%Gold 4.697 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 Micron Technology 869020 SAP 716460 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- Plug Power mit durchwachsenen Zahlen -- Chip-Aktien, Rheinmetall, Weltraum-Aktien, Deutsche Telekom, BuzzFeed, Aramco, DroneShield, Bayer, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
SpaceX-Aktie bald an der Börse: Raumfahrtkonzern schockt mit neuem Mars-Bonus für Elon Musk SpaceX-Aktie bald an der Börse: Raumfahrtkonzern schockt mit neuem Mars-Bonus für Elon Musk
Suchst du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Aktie

Kaufen
Verkaufen
Siemens Aktien-Sparplan
265,90 EUR -2,00 EUR -0,75 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 201,96 Mrd. EUR

KGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 723610

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007236101

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SMAWF

UBS AG

Siemens Buy

11:31 Uhr
Siemens Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
265,90 EUR -2,00 EUR -0,75%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens von 255 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Münchner seien auf dem Weg zum "Pure Play" in Elektrifizierung und Automatisierung, schrieb Andre Kukhnin am Montagabend. Er entfernte seinen Konglomeratsabschlag./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 23:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: servickuz / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Buy

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
265,80 €		 Abst. Kursziel*:
12,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
265,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,82%
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
272,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

11:31 Siemens Buy UBS AG
08.05.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG
06.05.26 Siemens Buy UBS AG
27.04.26 Siemens Outperform Bernstein Research
17.04.26 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens AG

finanzen.net Einstufung im Blick Analyse: UBS AG bewertet Siemens-Aktie mit Buy in neuer Analyse Analyse: UBS AG bewertet Siemens-Aktie mit Buy in neuer Analyse
finanzen.net Ausblick: Siemens zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX beginnt Dienstagshandel mit Verlusten
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX startet mit Verlusten
finanzen.net Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Vormittag tiefer
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Verluste in Frankfurt: LUS-DAX fällt schlussendlich zurück
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels im Minus
finanzen.net Siemens Aktie News: Siemens am Montagnachmittag höher
reNEWS Siemens Gamesa lands Korea offshore supply deal
reNEWS Siemens boss dismisses 'negligible' Iran impacts
reNEWS Siemens Gamesa losses narrow in Q2
EQS Group EQS-AFR: Siemens AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
reNEWS Siemens Gamesa, Doosan ink Korea localisation pact
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Siemens AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Siemens AG zu myNews hinzufügen