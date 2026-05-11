UBS AG

Siemens Buy

11:31 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens von 255 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Münchner seien auf dem Weg zum "Pure Play" in Elektrifizierung und Automatisierung, schrieb Andre Kukhnin am Montagabend. Er entfernte seinen Konglomeratsabschlag./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 23:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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