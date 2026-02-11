DAX 24.874 +0,1%ESt50 6.018 -0,3%MSCI World 4.529 -0,9%Top 10 Crypto 8,4200 -1,5%Nas 22.658 -1,8%Bitcoin 55.849 -1,0%Euro 1,1866 -0,1%Öl 68,21 -2,0%Gold 4.902 -3,6%
Top News
Aurubis-Aktie dennoch leichter: Hauptversammlung beschließt höhere Dividende Aurubis-Aktie dennoch leichter: Hauptversammlung beschließt höhere Dividende
VSE Corp - MRO-Spezialist profitiert von rekordhohem Flugaufkommen! VSE Corp - MRO-Spezialist profitiert von rekordhohem Flugaufkommen!
Siemens Aktie

Marktkap. 201,39 Mrd. EUR

KGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens nach einer Analystenkonferenz zu den Quartalszahlen von 245 auf 270 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Mark Fielding hob am Donnerstagmittag seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für das Geschäftsjahr 2025/26 in Reaktion auf starke Quartalsergebnisse und den verbesserten Ausblick./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:16 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:16 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Sector Perform

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
270,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
272,15 €		 Abst. Kursziel*:
-0,79%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
257,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,85%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
260,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

14:51 Siemens Outperform Bernstein Research
14:46 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
12:36 Siemens Buy UBS AG
10:36 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
09:41 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens AG

finanzen.net Weitere Ziele bestätigt Siemens-Aktie auf Rekordhoch: Prognose nach unerwartet starkem Quartal angehoben Siemens-Aktie auf Rekordhoch: Prognose nach unerwartet starkem Quartal angehoben
dpa-afx SAP-Aktie fester: Siemens nun wertvollstes DAX-Unternehmen
finanzen.net Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag gesucht
Dow Jones Siemens Healthineers-Aktie stärker: Spinoff vielleicht erst 2027
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: DAX nachmittags mit Kursplus
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX legt nachmittags zu
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich nachmittags fester
finanzen.net Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt nachmittags im Plus
TraderFox Stocks in Action: Vinci, Siemens, Essilor/Luxottica, Mercedes-Benz und TKMS.
MarketWatch Siemens boosts outlook as AI orders pour in and its software business defies gloom
reNEWS Losses narrow at Siemens Gamesa
reNEWS Siemens Gamesa wins debut 7MW deal in Germany
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS Siemens Gamesa bags 95MW NZ contract
FOX Business Siemens Energy investing $1B, creating highly skilled jobs in US
New York Times Siemens Energy Bets $1 Billion That A.I. Power Demand Will Last
Financial Times Siemens Energy calls for Trump policy stability as it commits $1bn to US
