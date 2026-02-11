Siemens Aktie
Marktkap. 201,39 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens nach einer Analystenkonferenz zu den Quartalszahlen von 245 auf 270 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Mark Fielding hob am Donnerstagmittag seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für das Geschäftsjahr 2025/26 in Reaktion auf starke Quartalsergebnisse und den verbesserten Ausblick./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:16 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:16 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Sector Perform
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
270,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
272,15 €
|Abst. Kursziel*:
-0,79%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
257,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,85%
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
260,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
