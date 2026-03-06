DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 -1,3%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.121 +0,4%Euro1,1618 ±-0,0%Öl92,69 +9,9%Gold5.171 +1,7%
08.03.26 09:48 Uhr
Werte in diesem Artikel
Der Bitcoin-Kurs wertet am Sonntagvormittag um 0,09 Prozent auf 67.321,37 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 67.263,85 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 7,2 Prozent auf 8,75 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -5,1 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Litecoin um 1,40 Prozent auf 52,82 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 53,56 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben fällt Ethereum um 0,76 Prozent auf 1.954,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1.969,45 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,06 Prozent auf 449,51 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 449,78 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Sonntagvormittag lag der Ripple-Kurs bei 1,358 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,356 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergab. Um 09:40 steht ein Minus von 1,43 Prozent auf 341,67 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 346,62 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Sonntagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2518 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2547 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1494 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1504 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2865 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,2864 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 09:40 steht ein Minus von 0,24 Prozent auf 618,62 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 620,10 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0899 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:40 bei 0,0892 US-Dollar.

Daneben wertet Solana um 09:40 ab. Es geht 0,42 Prozent auf 82,81 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 83,17 US-Dollar stand.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach unten. Avalanche verliert 0,54 Prozent auf 8,857 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 8,905 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 8,695 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Sonntagvormittag um 0,90 Prozent auf 8,616 US-Dollar gesunken.

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,8905 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,8950 US-Dollar.

