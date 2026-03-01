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Kaufempfehlungen KW 12

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

20.03.26 09:26 Uhr
Kaufempfehlung: Diese Aktien stehen auf den Expertenlisten ganz oben | finanzen.net

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

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Aktien Empfehlungen KW 26/12: Analysten raten zum Kauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Platz 15: SAP

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: nitpicker / Shutterstock.com

Platz 14: TUI

Deutsche Bank Research hat TUI mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Dafinchi / Shutterstock.com

Platz 13: Bayer

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer nach Studienergebnissen zum Medikament Kerendia mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 12: BioNTech

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BioNTech mit einem Kursziel von 140 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Thomas Lohnes/Getty Images

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Platz 11: SAFRAN

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für SAFRAN mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Platz 10: Deutsche Bank

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Bank nach einer Präsentation des Konzernchefs auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Terramara / pixelio.de

Platz 9: thyssenkrupp nucera

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für thyssenkrupp nucera nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: thyssenkrupp nucera

Platz 8: TAG Immobilien

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Geschäftszahlen für 2025 mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: TAG Immobilien

Platz 7: HelloFresh

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HelloFresh nach detaillierten Jahreszahlen und dem Ausblick auf 2026 mit einem Kursziel von 10,80 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: HelloFresh SE

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Platz 6: Vonovia

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 36,60 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Vonovia SE

Platz 5: Siemens Energy

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG

Platz 4: NVIDIA

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für NVIDIA nach der GTC-Konferenz zum Thema Künstliche Intelligenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Poetra.RH / Shutterstock.com

Platz 3: Rheinmetall

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rheinmetall von 2175 auf 2125 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 2: IONOS

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für IONOS von 39 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com

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Platz 1: Infineon

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Infineon von 40 auf 48 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images, Lisa S. / Shutterstock.com