Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Platz 15: SAP
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: nitpicker / Shutterstock.com
Platz 14: TUI
Deutsche Bank Research hat TUI mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Dafinchi / Shutterstock.com
Platz 13: Bayer
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer nach Studienergebnissen zum Medikament Kerendia mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 12: BioNTech
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BioNTech mit einem Kursziel von 140 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Thomas Lohnes/Getty Images
Platz 11: SAFRAN
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für SAFRAN mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Platz 10: Deutsche Bank
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Bank nach einer Präsentation des Konzernchefs auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Terramara / pixelio.de
Platz 9: thyssenkrupp nucera
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für thyssenkrupp nucera nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: thyssenkrupp nucera
Platz 8: TAG Immobilien
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Geschäftszahlen für 2025 mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: TAG Immobilien
Platz 7: HelloFresh
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HelloFresh nach detaillierten Jahreszahlen und dem Ausblick auf 2026 mit einem Kursziel von 10,80 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: HelloFresh SE
Platz 6: Vonovia
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 36,60 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Vonovia SE
Platz 5: Siemens Energy
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG
Platz 4: NVIDIA
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für NVIDIA nach der GTC-Konferenz zum Thema Künstliche Intelligenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Poetra.RH / Shutterstock.com
Platz 3: Rheinmetall
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rheinmetall von 2175 auf 2125 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Platz 2: IONOS
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für IONOS von 39 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 1: Infineon
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Infineon von 40 auf 48 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com
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