BioNTech (ADRs) Aktie
Marktkap. 19,8 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2PSR2
ISIN US09075V1026
Symbol BNTX
BioNTech (ADRs) Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Biontech mit einem Kursziel von 140 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Antikörperspezialist habe einen etwas verwirrenden Bericht zum vierten Quartal vorgelegt, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee. Dies schmälere das Investmentpotenzial jedoch nicht, das auf einem sehr hohen Barbestand, einem profitablen Geschäft mit Covid-Vakzinen sowie einem derzeit deutlich unterbewerteten Onkologie-Portfolio basiere./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:54 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
|Unternehmen:
BioNTech (ADRs)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
$ 140,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 90,54
|Abst. Kursziel*:
54,63%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 90,53
|Abst. Kursziel aktuell:
54,64%
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 136,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BioNTech (ADRs)
|10:21
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.03.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|BioNTech (ADRs) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.08.24
|BioNTech (ADRs) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|22.08.25
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|07.05.25
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|11.03.25
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG