BioNTech (ADRs) Aktie

78,70 EUR +0,05 EUR +0,06 %
90,53 USD -0,69 USD -0,76 %
Marktkap. 19,8 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2PSR2

ISIN US09075V1026

Symbol BNTX

BioNTech (ADRs) Buy

10:21 Uhr
BioNTech (ADRs) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Biontech mit einem Kursziel von 140 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Antikörperspezialist habe einen etwas verwirrenden Bericht zum vierten Quartal vorgelegt, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee. Dies schmälere das Investmentpotenzial jedoch nicht, das auf einem sehr hohen Barbestand, einem profitablen Geschäft mit Covid-Vakzinen sowie einem derzeit deutlich unterbewerteten Onkologie-Portfolio basiere./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:54 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy

Unternehmen:
BioNTech (ADRs)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
$ 140,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 90,54		 Abst. Kursziel*:
54,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 90,53		 Abst. Kursziel aktuell:
54,64%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 136,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

