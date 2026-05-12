Deutsche Bank AG

JENOPTIK Buy

12:36 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jenoptik von 38 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das hervorragende erste Quartal habe die Anlagestory untermauert, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images