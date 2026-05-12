CTS Eventim Aktie
Marktkap. 5,31 Mrd. EURKGV 27,18 Div. Rendite 1,83%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 94 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff rechnet mit einem erfolgreichen ersten Quartal, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 28. Mai schrieb. Der Bereich Live Entertainment habe vermutlich das Wachstum geprägt./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
96,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
54,45 €
|Abst. Kursziel*:
76,31%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
54,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
76,63%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
100,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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