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Marktkap. 5,31 Mrd. EUR

KGV 27,18 Div. Rendite 1,83%
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WKN 547030

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ISIN DE0005470306

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Symbol CEVMF

Deutsche Bank AG

CTS Eventim Buy

12:36 Uhr
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 94 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff rechnet mit einem erfolgreichen ersten Quartal, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 28. Mai schrieb. Der Bereich Live Entertainment habe vermutlich das Wachstum geprägt./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
96,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
54,45 €		 Abst. Kursziel*:
76,31%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
54,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
76,63%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
100,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

12:36 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
07.05.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.05.26 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.04.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
16.04.26 CTS Eventim Overweight Barclays Capital
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