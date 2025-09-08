CTS Eventim Aktie
Marktkap. 8,32 Mrd. EURKGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von CTS Eventim von 106 auf 97 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach dem schwachen zweiten Quartal und dem für das Jahresende angekündigten Abschied des Finanzvorstands senkte Analyst Karsten Oblinger am Mittwoch seine Schätzungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 13:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 13:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Halten
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
88,30 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
89,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Karsten Oblinger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
115,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CTS Eventim
|14:36
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|14:21
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.25
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.25
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|14:36
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|14:21
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.25
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.25
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|14:21
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.25
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.25
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|22.08.25
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|08.11.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.05.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|28.03.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.03.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|18.11.21
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|14:36
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|23.08.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK