UBS AG

Apple Neutral

20:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple nach weltweiten Absatzzahlen für das iPhone im Januar auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Der Absatz habe wie erwartet weiterhin über dem Trend gelegen, schrieb David Vogt in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings trübten sich die Aussichten zunehmend ein, ergänzte er unter Verweis auf das verlangsamte Wachstum in den USA und China./ck/rob/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 04:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

