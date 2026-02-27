Apple Aktie
Marktkap. 3,31 Bio. EURKGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple nach weltweiten Absatzzahlen für das iPhone im Januar auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Der Absatz habe wie erwartet weiterhin über dem Trend gelegen, schrieb David Vogt in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings trübten sich die Aussichten zunehmend ein, ergänzte er unter Verweis auf das verlangsamte Wachstum in den USA und China./ck/rob/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 04:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andrey Bayda / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 280,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 264,87
|Abst. Kursziel*:
5,71%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 265,93
|Abst. Kursziel aktuell:
5,29%
|
Analyst Name:
David Vogt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 297,59
*zum Zeitpunkt der Analyse
|26.02.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|26.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|26.01.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.