Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX fällt deutlich unter 25.000 -- US-Börsen uneins -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Lufthansa und TUI im Sinkflug -- Almonty, Palantir, Trump Media, Öl, Goldpreis im Fokus
Top News
Tesla-Aktie vor KI-Explosion? Optimus-Roboter könnte 2026 menschliches Leistungsniveau erreichen Tesla-Aktie vor KI-Explosion? Optimus-Roboter könnte 2026 menschliches Leistungsniveau erreichen
NVIDIA-Aktie in der Kritik: Goldman Sachs sieht keinen BIP-Effekt durch KI NVIDIA-Aktie in der Kritik: Goldman Sachs sieht keinen BIP-Effekt durch KI
Apple Aktie

Apple Aktien-Sparplan
226,70 EUR +3,90 EUR +1,75 %
STU
265,93 USD +1,73 USD +0,65 %
BTT
Marktkap. 3,31 Bio. EUR

KGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985
WKN 865985

ISIN US0378331005
ISIN US0378331005

Symbol AAPL
Symbol AAPL

UBS AG

Apple Neutral

20:01 Uhr
Apple Neutral
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
226,70 EUR 3,90 EUR 1,75%
Charts| News| Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple nach weltweiten Absatzzahlen für das iPhone im Januar auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Der Absatz habe wie erwartet weiterhin über dem Trend gelegen, schrieb David Vogt in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings trübten sich die Aussichten zunehmend ein, ergänzte er unter Verweis auf das verlangsamte Wachstum in den USA und China./ck/rob/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 04:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andrey Bayda / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Neutral

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 280,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 264,87		 Abst. Kursziel*:
5,71%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 265,93		 Abst. Kursziel aktuell:
5,29%
Analyst Name:
David Vogt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 297,59

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

26.02.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.01.26 Apple Underweight Barclays Capital
30.01.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
30.01.26 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Apple Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Apple Inc.

finanzen.net Blick ins Portfolio Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: So hat sich Jeremy Granthams Depot in Q4 2025 verändert Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: So hat sich Jeremy Granthams Depot in Q4 2025 verändert
WH SelfInvest Börse unter Druck! Krieg, Nvidia-Schwäche & Inflationsangst – Gold, Öl, DAX, BTC & Aktien im Fokus
dpa-afx Nokia-Aktie unter Druck: Konzernchef sieht 'enorme Beschleunigung' des Datenwachstums
finanzen.net Apple Aktie News: Apple am Nachmittag im Minusbereich
ING Bank Deutschland AG S&P 500 - Gelingt noch ein Hochlauf über 7.000 Punkte?
BNP Paribas dailyAktien: Apple – Bärische Tageskerze
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Börse New York in Rot: NASDAQ 100 beendet den Freitagshandel mit Verlusten
finanzen.net Verluste in New York: Dow Jones beendet die Freitagssitzung im Minus
MarketWatch Apple launches new iPhone and iPad Air as it gears up for a major AI push
MotleyFool Up 1,000%, Should You Buy Apple Right Now?
Benzinga Apple Kicks Off &#39;Big Week&#39; Announcements With iPhone 17e And M4 iPad Air
Zacks Here's Why Apple (AAPL) is a Strong Momentum Stock
Cnet Apple Debuts the $599 iPhone 17E With MagSafe - and It Comes in Pink
EN, Apple Apple introduces the new iPad Air, powered by M4
EN, Apple Apple introduces iPhone 17e
Benzinga QXO, Apple, Exxon Mobil And A Financial Stock: CNBC&#39;s &#39;Final Trades&#39;
