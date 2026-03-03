DAX 23.921 +0,6%ESt50 5.799 +0,5%MSCI World 4.454 -0,1%Top 10 Crypto 9,1710 +5,2%Nas 22.517 -1,0%Bitcoin 61.752 +5,0%Euro 1,1615 +0,0%Öl 83,36 +1,7%Gold 5.181 +1,8%
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX auf Stabilisierungskurs -- Börsenverluste in Asien -- adidas plant Milliardenrückkäufe -- Bayer mit Milliardenverlust -- Moderna, Gasaktien, Continental, CrowdStrike im Fokus
Ausblick: Andritz legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Quantencomputer-ETFs auf dem Vormarsch: Eine Zukunftswette mit offenem Ausgang
AUTO1 Aktie

15,47 EUR -0,29 EUR -1,84 %
STU
Marktkap. 3,52 Mrd. EUR

KGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88

ISIN DE000A2LQ884

Symbol ATOGF

Deutsche Bank AG

AUTO1 Buy

09:56 Uhr
AUTO1 Buy
AUTO1
AUTO1
15,47 EUR -0,29 EUR -1,84%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Auto1 von 37 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Woche nach den Zahlen des Online-Autohändlers müsse sie zugeben, dass sich die Welt aufgrund erhöhter geopolitischer Risiken verändert habe, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Mit Blick auf ihre Kaufempfehlung für die Aktie verwies sie auf den 40-prozentigen Kursrückgang im bisher kurzen Jahresverlauf./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Buy

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,07 €		 Abst. Kursziel*:
99,19%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
15,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
106,85%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,01 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

09:56 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 AUTO1 Outperform RBC Capital Markets
26.02.26 AUTO1 Overweight Barclays Capital
26.02.26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
Nachrichten zu AUTO1

finanzen.net AUTO1 Aktie News: AUTO1 am Dienstagnachmittag mit Abschlägen
finanzen.net AUTO1 Aktie News: AUTO1 wird am Dienstagmittag ausgebremst
finanzen.net AUTO1 Aktie News: AUTO1 am Dienstagvormittag auf rotem Terrain
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Verluste
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der MDAX am Mittag
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit Abgaben
finanzen.net Aixtron, Auto1, ABO Energy: Das war diese Woche bei Nebenwerten los
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
