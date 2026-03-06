DAX 23.233 -1,5%ESt50 5.617 -1,8%MSCI World 4.379 -0,6%Top 10 Crypto 8,9290 +2,0%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 58.908 +2,8%Euro 1,1554 +0,1%Öl 104,5 +11,9%Gold 5.096 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreisanstieg: DAX schwach - 23.000 Punkte aber zurückerobert -- US-Börsen mit Verlusten erwartet -- Gabler-IPO, Lufthansa, TUI, OHB, NVIDIA, DroneShield, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live mit Wieland Staud: Sind wir am Rande eines Bärenmarkts? - Öl, Gold und Top-Aktien im Check Um 18 Uhr live mit Wieland Staud: Sind wir am Rande eines Bärenmarkts? - Öl, Gold und Top-Aktien im Check
Ready for Take-off? finanzen.net ZERO schenkt Dir 1 Lufthansa-Aktie und 2 MSCI World-Anteile Ready for Take-off? finanzen.net ZERO schenkt Dir 1 Lufthansa-Aktie und 2 MSCI World-Anteile
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

easyJet Aktie

Kaufen
Verkaufen
easyJet Aktien-Sparplan
4,56 EUR -0,18 EUR -3,71 %
STU
4,09 CHF -0,14 CHF -3,28 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,54 Mrd. EUR

KGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1JTC1

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B7KR2P84

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EJTTF

Barclays Capital

easyJet Overweight

08:31 Uhr
easyJet Overweight
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
4,56 EUR -0,18 EUR -3,71%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Easyjet am Freitagabend von 680 auf 600 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Es herrsche große Unsicherheit hinsichtlich der Treibstoffpreise und der Nachfrage, schrieb Andrew Lobbenberg am Freitagabend noch vor der erneuten Ölpreisrally an diesem Montag. Er bezweifelt aber, dass die Kerosinpreise auf dem derzeitigen Niveau bleiben werden und sieht daher die Zeit gekommen, um wieder konstruktiver für einige Fluggesellschaften zu werden. Er geht davon aus, dass der Kerosinpreis stark fallen wird, sobald die Luftangriffe auf den Iran nachlassen oder aufhören./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 21:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Overweight

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
6,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
4,52 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,57 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

13:51 easyJet Outperform RBC Capital Markets
09:21 easyJet Outperform Bernstein Research
08:31 easyJet Overweight Barclays Capital
03.03.26 easyJet Overweight Barclays Capital
18.02.26 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu easyJet plc

finanzen.net easyJet Aktie News: Anleger schicken easyJet am Montagmittag auf rotes Terrain
finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet am Montagvormittag mit Verlusten
finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet am Freitagnachmittag schwächer
finanzen.net Aufschläge in London: FTSE 100 startet in der Gewinnzone
finanzen.net FTSE 100 aktuell: So entwickelt sich der FTSE 100 am Mittag
finanzen.net Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus
finanzen.net FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein easyJet-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Lufthansa-Aktie im freien Fall: Flüge zu Zielen im Nahen Osten nach Eskalation in der Region ausgesetzt
EN, TheGuardian EasyJet refuses to honour a promised £472 refund
Financial Times EasyJet chief blasts EU’s ‘lunatic’ cabin bag proposals
BBC EasyJet warned over 'misleading' £5.99 cabin bag fee
Globes easyJet to resume Israel flights in March
Financial Times Stockpickers: Halma, easyJet, Renew Holdings
Financial Times Airlines and regulator warn over rising Heathrow costs after runway approval
Financial Times EasyJet boosted by package holiday surge
RTE.ie EasyJet exceeds its annual profit expectations
RSS Feed
easyJet plc zu myNews hinzufügen