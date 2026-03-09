Boeing Aktie
Marktkap. 151,51 Mrd. EURKGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach monatlichen Auslieferungszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Der starke Jahresstart des Flugzeugbauers habe sich im Februar fortgesetzt, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem seien die Kommentare von Zulieferern auf der Luftfahrtmesse "The Aerospace Event" positiv ausgefallen. Deren Vertrauen in Boeing sei höher als im Vorjahr, wobei auch die größere Transparenz des Unternehmens im Vergleich zu den Zulieferern positiv bewertet worden sei./rob/la/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 11:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 11:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Outperform
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 275,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 223,21
|Abst. Kursziel*:
23,20%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 223,06
|Abst. Kursziel aktuell:
23,29%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 274,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Boeing Co.
|17:36
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
