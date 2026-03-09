DAX 23.935 +2,3%ESt50 5.828 +2,5%MSCI World 4.465 +1,1%Top 10 Crypto 9,0975 +2,3%Nas 22.865 +0,8%Bitcoin 61.249 +3,9%Euro 1,1655 +0,2%Öl 86,38 -3,8%Gold 5.230 +1,7%
Ölpreise sinken: DAX beendet Handel weit im Plus -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW, BioNTech, NIO, AT&T, Lumentum, Amazon, Rheinmetall, Bitcoin & Co. im Fokus
Umsätze beim Bitcoin-Mining im freien Fall: Analysten sehen nur noch eine Überlebenschance
Ausblick: Oracle gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Boeing Aktie

186,08 EUR -6,98 EUR -3,62 %
STU
223,06 USD -2,00 USD -0,89 %
BTT
Marktkap. 151,51 Mrd. EUR

KGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN 850471

ISIN US0970231058

Symbol BA

RBC Capital Markets

Boeing Outperform

17:36 Uhr
Boeing Outperform
Boeing Co.
186,08 EUR -6,98 EUR -3,62%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach monatlichen Auslieferungszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Der starke Jahresstart des Flugzeugbauers habe sich im Februar fortgesetzt, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem seien die Kommentare von Zulieferern auf der Luftfahrtmesse "The Aerospace Event" positiv ausgefallen. Deren Vertrauen in Boeing sei höher als im Vorjahr, wobei auch die größere Transparenz des Unternehmens im Vergleich zu den Zulieferern positiv bewertet worden sei./rob/la/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 11:33 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 11:33 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Outperform

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 223,21		 Abst. Kursziel*:
23,20%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 223,06		 Abst. Kursziel aktuell:
23,29%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 274,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

17:36 Boeing Outperform RBC Capital Markets
09.03.26 Boeing Outperform Bernstein Research
06.03.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
04.03.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Boeing Co.

dpa-afx Weg aus der Krise Boeing-Aktie dennoch tiefer: Jet-Auslieferungen deutlich vor Airbus Boeing-Aktie dennoch tiefer: Jet-Auslieferungen deutlich vor Airbus
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag mit KursVerlusten
finanzen.net Montagshandel in New York: Schlussendlich Pluszeichen im Dow Jones
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing am Montagabend im Minusbereich
finanzen.net Schwache Performance in New York: Dow Jones nachmittags im Minus
finanzen.net Handel in New York: Dow Jones am Mittag leichter
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Boeing von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Montagshandel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter
dpa-afx USA und Israel verstärken Angriffe auf Iran - Alarm am Ölmarkt nach Ölpreisanstieg über 90 Dollar
New York Times Boeing Says Wiring Issue Will Delay Some 737 Max Deliveries
Zacks Boeing Stock Rises 13.2% in 3 Months: Is There More Room for Growth?
Zacks Boeing (BA) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
MotleyFool Boeing Sends Liquid Robots to Defend Japan
Business Times Boeing close to 500-jet order with Trump-Xi summit
Benzinga Boeing Stock Is Dipping Today: What&#39;s Going On?
Zacks Here is What to Know Beyond Why The Boeing Company (BA) is a Trending Stock
Benzinga NASA Eyes Boeing-Lockheed Rocket Component For Moon Mission As Costs Skyrocket: Report
