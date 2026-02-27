Experten-Meinungen

Boeing-Aktie: Was Analysten von Boeing erwarten

28.02.26 22:30 Uhr

Das sind die Einschätzungen der Experten für die Boeing-Aktie.

Wer­bung

4 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Boeing-Aktie veröffentlicht. 4 Experten sehen das Papier als Kauf. Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 290,75 USD, was einem Anstieg von 63,22 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Boeing-Aktie von 227,53 USD gleichkommt. Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an. Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 295,00 USD 29,65 19.02.2026 Bernstein Research 298,00 USD 30,97 17.02.2026 RBC Capital Markets 275,00 USD 20,86 10.02.2026 DZ BANK - - 04.02.2026 Jefferies & Company Inc. 295,00 USD 29,65 02.02.2026 Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Boeing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com