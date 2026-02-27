Boeing-Aktie: Was Analysten von Boeing erwarten
Das sind die Einschätzungen der Experten für die Boeing-Aktie.
Werte in diesem Artikel
4 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Boeing-Aktie veröffentlicht.
4 Experten sehen das Papier als Kauf.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 290,75 USD, was einem Anstieg von 63,22 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Boeing-Aktie von 227,53 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|295,00 USD
|29,65
|19.02.2026
|Bernstein Research
|298,00 USD
|30,97
|17.02.2026
|RBC Capital Markets
|275,00 USD
|20,86
|10.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|04.02.2026
|Jefferies & Company Inc.
|295,00 USD
|29,65
|02.02.2026
