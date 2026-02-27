DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.536 +1,4%Euro1,1815 +0,1%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Boeing-Aktie: Was Analysten von Boeing erwarten

28.02.26 22:30 Uhr
Das sind die Einschätzungen der Experten für die Boeing-Aktie.

4 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Boeing-Aktie veröffentlicht.

4 Experten sehen das Papier als Kauf.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 290,75 USD, was einem Anstieg von 63,22 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Boeing-Aktie von 227,53 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.295,00 USD29,6519.02.2026
Bernstein Research298,00 USD30,9717.02.2026
RBC Capital Markets275,00 USD20,8610.02.2026
DZ BANK--04.02.2026
Jefferies & Company Inc.295,00 USD29,6502.02.2026

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
19.02.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
17.02.2026Boeing OutperformBernstein Research
10.02.2026Boeing OutperformRBC Capital Markets
04.02.2026Boeing KaufenDZ BANK
02.02.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
