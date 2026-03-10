Minuszeichen in New York: Dow Jones schließt mit Verlusten

Index-Performance

Der Dow Jones zeigte sich am Mittwochabend mit negativem Vorzeichen.

Zum Handelsschluss notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,61 Prozent tiefer bei 47.417,27 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,501 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,136 Prozent fester bei 47.771,43 Punkten in den Mittwochshandel, nach 47.706,51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 47.185,89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 47.711,26 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,097 Prozent aufwärts. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 11.02.2026, einen Stand von 50.121,40 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 48.704,01 Punkten auf. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, bei 41.433,48 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 1,99 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 50.512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 46.615,52 Punkten verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Chevron (+ 2,95 Prozent auf 191,79 USD), UnitedHealth (+ 1,03 Prozent auf 285,25 USD), American Express (+ 0,94 Prozent auf 305,99 USD), NVIDIA (+ 0,68 Prozent auf 186,03 USD) und Amgen (+ 0,59 Prozent auf 377,64 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Sherwin-Williams (-2,30 Prozent auf 322,74 USD), Home Depot (-1,85 Prozent auf 302,85 EUR), Visa (-1,74 Prozent auf 308,96 USD), Procter Gamble (-1,72 Prozent auf 153,32 USD) und Boeing (-1,68 Prozent auf 214,10 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 35.962.329 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,865 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,33 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,55 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net