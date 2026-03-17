Deutsche Bank AG

NVIDIA Hold

10:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nvidia nach der GTC-Konferenz zum Thema Künstliche Intelligenz mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Hold" belassen. Der Halbleiterhersteller treibe die Produktentwicklung weiter voran, schrieb Ross Seymore in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Unternehmen habe die Bedeutung von Inferenz-Beschleunigern für die nächste Phase der Nutzung von KI hervorgehoben./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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