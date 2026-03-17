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WKN 918422

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ISIN US67066G1040

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Symbol NVDA

Deutsche Bank AG

NVIDIA Hold

10:16 Uhr
NVIDIA Hold
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NVIDIA Corp.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nvidia nach der GTC-Konferenz zum Thema Künstliche Intelligenz mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Hold" belassen. Der Halbleiterhersteller treibe die Produktentwicklung weiter voran, schrieb Ross Seymore in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Unternehmen habe die Bedeutung von Inferenz-Beschleunigern für die nächste Phase der Nutzung von KI hervorgehoben./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: NVIDIA Hold

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
$ 220,00
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 181,93		 Abst. Kursziel*:
20,93%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 183,62		 Abst. Kursziel aktuell:
19,81%
Analyst Name:
Ross Seymore 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 260,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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17.03.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
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