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Pfisterer Kaufen

11:04 Uhr

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Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Pfisterer Holding SE im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) den Umsatz um 17,4 Prozent auf rund 449,88 Mio. Euro gesteigert und beim EBITDA mit einem Plus von 26,8 Prozent auf 76,24 Mio. Euro sogar überproportional zugelegt. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage unterstreiche die regionale Umsatzentwicklung die breite Aufstellung des Unternehmens. Besonders starke Wachstumsimpulse seien aus Europa und Afrika (+12,4 Prozent) sowie dem Nahen Osten und Indien (+81,7 Prozent) gekommen. Diese Entwicklung spiegele die steigenden Investitionen in die Energieinfrastruktur sowie die zunehmende Bedeutung wachstumsstarker Regionen außerhalb Europas wider. Die Umsatzsteigerung von 17,4 Prozent sei von einem überproportionalen Anstieg des Bruttoergebnisses um 20,2 Prozent auf 182,56 Mio. Euro (GJ 2024: 151,86 Mio. Euro) begleitet worden. Bis zum Geschäftsjahr 2030 plane das Unternehmen, das CAPEX-Programm auszuweiten und damit Investitionen von rund 270 Mio. Euro zu tätigen. Neben Investitionen in den Einstieg in neue Märkte werde die bestehende Produktionskapazität ausgebaut. Gemäß dem mittelfristigen Plan solle bis zum Jahr 2030 ein Umsatz zwischen 800 und 900 Mio. Euro erreicht werden. Für 2026 rechne der Vorstand mit einer Umsatzsteigerung auf 500 bis 525 Mio. Euro. Im Rahmen eines DCF-Modells ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 110,00 Euro (zuvor: 85,00 Euro) und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen”.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 11.05.2026, 11:00 Uhr)



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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 20.04.2026 um 13:29 Uhr fertiggestellt und 21.04.2026 um 09:30 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=af709ef5b087aa91e3329a749e1cd00b

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