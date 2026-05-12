FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Krones mit einem Kursziel von 180 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff hob in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts das organische Wachstum und die verbesserte Profitabilität des Anlagenbauers hervor./rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
KRONES AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
180,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
122,80 €
|Abst. Kursziel*:
46,58%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
120,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
49,25%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
|Ø Kursziel:
170,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KRONES AG
|11.05.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|11.05.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|09.05.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|08.05.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
