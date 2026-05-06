Danone Aktie
Marktkap. 40,2 Mrd. EURKGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 81 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktien der Franzosen seien wieder günstig, schrieb Warren Ackerman am Montag. Dabei lieferten sie stetig ab, sodass ihre Underperformance nicht gerechtfertigt sei./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 03:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 03:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Overweight
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
81,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
62,60 €
|Abst. Kursziel*:
29,39%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
62,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,60%
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.
|13:06
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Danone Buy
|UBS AG
|23.04.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:06
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Danone Buy
|UBS AG
|23.04.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:06
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Danone Buy
|UBS AG
|22.04.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets