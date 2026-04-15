Marktkap. 43,51 Mrd. EURKGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
Danone Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Danone nach Umsatzzahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Insgesamt seien die Zahlen zum ersten Quartal des Lebensmittelherstellers solide gewesen, schrieb James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Das Umsatzwachstum von 2,7 Prozent aus eigener Kraft habe dem Konsens entsprochen, auch wenn es unter der Jahresprognose von 3 bis 5 Prozent gelegen habe. Der Bereich Spezialernährung sei ebenfalls unter der Konsensprognose geblieben, was auf den Rückruf von Säuglingsnahrung in Europa zurückzuführen sei. Insgesamt habe der Wirtschaftsraum Emea die Erwartungen übertroffen./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 01:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 01:53 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
78,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
67,72 €
|Abst. Kursziel*:
15,18%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
68,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,70%
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.
|09:46
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
