Microsoft Aktie
Marktkap. 2,73 Bio. EURKGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
Microsoft Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 510 US-Dollar belassen. Die mit Künstlicher Intelligenz verbundenen Umsätze hätten ihren Preis, schrieb Karl Keirstead in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Schätzungen für die Kapitalausgaben des Software-Konzerns dürften kräftig steigen./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images
Zusammenfassung: Microsoft Buy
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 510,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 403,18
|Abst. Kursziel*:
26,49%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 402,50
|Abst. Kursziel aktuell:
26,71%
|
Analyst Name:
Karl Keirstead
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 588,33
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Microsoft Corp.
|15:41
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|13:51
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:06
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|28.04.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|15:41
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|13:51
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:06
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|28.04.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|15:41
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|13:51
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:06
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|28.04.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|03.07.20
|Microsoft verkaufen
|Credit Suisse Group
|19.11.18
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.18
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.06.18
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.18
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.05.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|27.04.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|20.04.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|17.03.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|14.03.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG