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UBS AG

Microsoft Buy

18:06 Uhr
Microsoft Buy
Aktie in diesem Artikel
Microsoft Corp.
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 510 US-Dollar belassen. Die mit Künstlicher Intelligenz verbundenen Umsätze hätten ihren Preis, schrieb Karl Keirstead in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Schätzungen für die Kapitalausgaben des Software-Konzerns dürften kräftig steigen./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images

Zusammenfassung: Microsoft Buy

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 510,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 403,18		 Abst. Kursziel*:
26,49%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 402,50		 Abst. Kursziel aktuell:
26,71%
Analyst Name:
Karl Keirstead 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 588,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

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