ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Aixtron von 28 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Zulieferer für die Halbleiterindustrie profitiere von einem deutlichen Aufbau der Kapazitäten in der Optoelektronik, schrieb Madeleine Jenkins in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im jüngsten Quartal gingen 70 Prozent der Aufträge auf dieses Segment zurück./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 14:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AIXTRON Neutral
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
46,81 €
|Abst. Kursziel*:
6,81%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
46,73 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,00%
|
Analyst Name:
Madeleine Jenkins
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,66 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIXTRON SE
|21:46
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|11:26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|09:46
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
