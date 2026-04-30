AIXTRON Aktie

Kaufen
Verkaufen
AIXTRON Aktien-Sparplan
46,73 EUR +2,12 EUR +4,75 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,04 Mrd. EUR

KGV 22,90 Div. Rendite 0,87%
WKN A0WMPJ

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol AIXXF

UBS AG

AIXTRON SE Neutral

21:46 Uhr
AIXTRON SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Aixtron von 28 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Zulieferer für die Halbleiterindustrie profitiere von einem deutlichen Aufbau der Kapazitäten in der Optoelektronik, schrieb Madeleine Jenkins in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im jüngsten Quartal gingen 70 Prozent der Aufträge auf dieses Segment zurück./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 14:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON Neutral

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
46,81 €		 Abst. Kursziel*:
6,81%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
46,73 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,00%
Analyst Name:
Madeleine Jenkins 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

21:46 AIXTRON Neutral UBS AG
11:26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
09:46 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
08:56 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
finanzen.net Monats-Einstufungen April 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der AIXTRON SE-Aktie angepasst April 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der AIXTRON SE-Aktie angepasst
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Aixtron auf 55,30 Euro - 'Buy'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Aixtron auf 54,50 Euro - 'Overweight'
