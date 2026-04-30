ING Group Aktie
Marktkap. 68,69 Mrd. EURKGV 11,35 Div. Rendite 4,52%
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Symbol INGVF
ING Group Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING nach Quartalszahlen von 28,50 auf 29,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern der Großbank seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Johan Ekblom in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte daraufhin seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 21:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
ING Group
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
29,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,63 €
|Abst. Kursziel*:
19,80%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,77 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,12%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,46 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ING Group
|13:01
|ING Group Buy
|UBS AG
|30.04.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|30.04.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|16.04.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
