ING Group Aktie

Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
Marktkap. 68,69 Mrd. EUR

KGV 11,35 Div. Rendite 4,52%
WKN A2ANV3

ISIN NL0011821202

Symbol INGVF

UBS AG

ING Group Buy

13:01 Uhr
ING Group Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING nach Quartalszahlen von 28,50 auf 29,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern der Großbank seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Johan Ekblom in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte daraufhin seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 21:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Buy

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
29,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,63 €		 Abst. Kursziel*:
19,80%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,77 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,12%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,46 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ING Group

13:01 ING Group Buy UBS AG
30.04.26 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
30.04.26 ING Group Buy UBS AG
30.04.26 ING Group Overweight Barclays Capital
16.04.26 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
