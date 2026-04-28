MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 15,46 Mrd. EURKGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
MTU Aero Engines Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für MTU nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 445 Euro belassen. Eine diversifizierte Kundenbasis und moderne Triebwerksplattformen sorgten bei MTU für Widerstandsfähigkeit, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wichtige Eckdaten wie Umsatz, operatives Ergebnis und der Free Cashflow seien solide ausgefallen./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 15:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MTU Aero Engines
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
289,80 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
291,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Holger Schmidt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
387,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|18:11
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|12:01
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:51
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|10:51
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
