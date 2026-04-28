DAX 24.292 +1,4%ESt50 5.882 +1,1%MSCI World 4.643 +0,8%Top 10 Crypto 9,7340 +0,6%Nas 24.732 +0,2%Bitcoin 65.108 +0,4%Euro 1,1732 +0,5%Öl 114,1 -6,2%Gold 4.608 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F NEL ASA A0B733 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- VW, Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, electrovac, Wasserstoff- & Chipaktien, RTL, LPKF, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Nach EZB-Entscheid: DAX beendet kurze Woche auf grünem Terrain und hielt 24.000er-Marke Nach EZB-Entscheid: DAX beendet kurze Woche auf grünem Terrain und hielt 24.000er-Marke
Angriff auf NVIDIA-Aktie: KI-Spezialist Cerebras wagt neuen IPO-Anlauf an der NASDAQ Angriff auf NVIDIA-Aktie: KI-Spezialist Cerebras wagt neuen IPO-Anlauf an der NASDAQ
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MTU Aero Engines Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
291,70 EUR +8,80 EUR +3,11 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 15,46 Mrd. EUR

KGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0D9PT

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0D9PT0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MTUAF

DZ BANK

MTU Aero Engines Kaufen

18:11 Uhr
MTU Aero Engines Kaufen
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
291,70 EUR 8,80 EUR 3,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für MTU nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 445 Euro belassen. Eine diversifizierte Kundenbasis und moderne Triebwerksplattformen sorgten bei MTU für Widerstandsfähigkeit, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wichtige Eckdaten wie Umsatz, operatives Ergebnis und der Free Cashflow seien solide ausgefallen./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 15:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Kaufen

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
289,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
291,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Schmidt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
387,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

18:11 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
12:01 MTU Aero Engines Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:51 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
10:51 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:46 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

RSS Feed
MTU Aero Engines AG zu myNews hinzufügen