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Symbol MTUAF

Warburg Research

MTU Aero Engines Hold

10:11 Uhr
MTU Aero Engines Hold
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für MTU von 380 auf 319 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Christian Cohrs erwähnte in einer am Montag vorliegenden Studie solide Zahlen zum ersten Quartal, aber auch die erhöhten geopolitischen Risiken. Der Triebwerkbauer sei den Risiken einer langwierigen Nahost-Krise und der Treibstoffsituation ausgesetzt, auch wenn dies kurzfristig noch keine großen Spuren hinterlasse. Der Experte legt die Bewertungsskala vor diesem Hintergrund niedriger an./rob/tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Hold

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
319,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
284,50 €		 Abst. Kursziel*:
12,13%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
285,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,85%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
381,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

01.05.26 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
30.04.26 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
30.04.26 MTU Aero Engines Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.04.26 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
30.04.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
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