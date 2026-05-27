adidas Aktie
Marktkap. 29,4 Mrd. EURKGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas von 170 auf 210 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Die Herzogenauracher böten inzwischen gut berechenbares Ergebniswachstum, das am oberen Ende der Branche rangiere, schrieb Piral Dadhania am Dienstagabend. Derweil sei die Aktienbewertung noch günstig./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 17:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Outperform
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
210,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
167,35 €
|Abst. Kursziel*:
25,49%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
171,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,24%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
207,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
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|adidas Outperform
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|Bernstein Research
|05.05.26
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|RBC Capital Markets
|30.04.26
|adidas Hold
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|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|05.05.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|30.04.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|adidas Buy
|UBS AG
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|05.05.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.