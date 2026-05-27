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adidas Aktie

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adidas Outperform

08:01 Uhr
adidas Outperform
Aktie in diesem Artikel
adidas
171,80 EUR 4,05 EUR 2,41%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas von 170 auf 210 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Die Herzogenauracher böten inzwischen gut berechenbares Ergebniswachstum, das am oberen Ende der Branche rangiere, schrieb Piral Dadhania am Dienstagabend. Derweil sei die Aktienbewertung noch günstig./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 17:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Outperform

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
167,35 €		 Abst. Kursziel*:
25,49%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
171,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,24%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
207,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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