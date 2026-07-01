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adidas Aktie

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183,30 EUR +3,30 EUR +1,83 %
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Marktkap. 32,05 Mrd. EUR

KGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
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UBS AG

adidas Buy

11:41 Uhr
adidas Buy
Aktie in diesem Artikel
adidas
183,30 EUR 3,30 EUR 1,83%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 219 Euro belassen. Nach dem starken Jahresauftakt könnten die am 30. Juli anstehenden Quartalszahlen Belege für ein zunehmend dauerhaftes Wachstum liefern, schrieb Robert Krankowski in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Überraschen sollte das die Anleger nicht, nachdem die Aktie des Sportwarenherstellers seit Ende April um ein Viertel gestiegen sei und die Branche damit abgehängt habe. Eine abnehmende Geschäftsdynamik im zweiten Halbjahr sieht der Experte dennoch eingepreist./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 18:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Buy

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
219,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
183,10 €		 Abst. Kursziel*:
19,61%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
183,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,48%
Analyst Name:
Robert Krankowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
213,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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