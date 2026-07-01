adidas Aktie
Marktkap. 32,05 Mrd. EURKGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 219 Euro belassen. Nach dem starken Jahresauftakt könnten die am 30. Juli anstehenden Quartalszahlen Belege für ein zunehmend dauerhaftes Wachstum liefern, schrieb Robert Krankowski in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Überraschen sollte das die Anleger nicht, nachdem die Aktie des Sportwarenherstellers seit Ende April um ein Viertel gestiegen sei und die Branche damit abgehängt habe. Eine abnehmende Geschäftsdynamik im zweiten Halbjahr sieht der Experte dennoch eingepreist./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 18:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Buy
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
219,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
183,10 €
|Abst. Kursziel*:
19,61%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
183,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,48%
|
Analyst Name:
Robert Krankowski
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
213,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|11:41
|adidas Buy
|UBS AG
|10:31
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|11:41
|adidas Buy
|UBS AG
|10:31
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|11:41
|adidas Buy
|UBS AG
|10:31
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.