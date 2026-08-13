Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 49,06 Mrd. EURKGV 20,53 Div. Rendite 1,88%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
AI Analyse
Deutsche Börse Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Börse von 240 auf 252 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Ben Bathurst passte am Freitag seine Schätzungen an die Zahlen des Börsenbetreibers für das zweite Quartal an und erhöhte seine Annahmen für Umsatz und Gewinn von 2026 bis 2028. Er berücksichtigt dabei auch die neuesten verfügbaren Volumendaten./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 12:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 12:50 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Börse Sector Perform
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
252,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
274,10 €
|Abst. Kursziel*:
-8,06%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
272,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,56%
|
Analyst Name:
Ben Bathurst
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
285,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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