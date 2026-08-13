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AI Analyse

UBS AG

Rio Tinto Neutral

12:11 Uhr
Rio Tinto Neutral
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 7300 Pence auf "Neutral" belassen. Die angekündigte Modernisierung der wichtigsten Aluminiumhütten in Australien und Neuseeland sieht Myles Allsop als leicht positiven Faktor für den Bergbaukonzern. Das Chance/Risiko-Verhältnis von Rio Tinto sei ausgewogen, schrieb er am Donnerstag. Denn die verhaltenen Aussichten für den Eisenerzpreis würden durch eine sich bessernde operative Leistung, ein zunehmendes Volumenwachstum und mögliche Anteilsverkäufe ausgeglichen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 14:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Neutral

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
73,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
70,73 £		 Abst. Kursziel*:
3,21%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Myles Allsop 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,70 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

12:11 Rio Tinto Neutral UBS AG
30.07.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
30.07.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
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