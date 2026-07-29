Rio Tinto Aktie
Marktkap. 130,08 Mrd. EURKGV 12,87 Div. Rendite 5,02%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Underperform" mit einem Kursziel von 6100 Pence belassen. Ben Davis aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Rohstoffkonzern nach dessen Halbjahreszahlen. Die Resultate seinen "sauber" und ohne größere Abweichungen gewesen./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Underperform
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
61,00 £
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
81,79 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ben Davis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,81 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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