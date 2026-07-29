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Alzchem Group Aktie

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166,00 EUR -7,00 EUR -4,05 %
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Marktkap. 1,75 Mrd. EUR

KGV 24,69 Div. Rendite 1,35%
WKN wurde kopiert
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WKN A2YNT3

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Symbol ALZCF

Warburg Research

Alzchem Group Buy

11:46 Uhr
Alzchem Group Buy
Aktie in diesem Artikel
Alzchem Group AG
166,00 EUR -7,00 EUR -4,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Alzchem nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 208 Euro belassen. Das zweite Quartal des Spezialchemiekonzerns sei sehr solide verlaufen, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Wachstum verlaufe planmäßig./rob/mf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alzchem Group AG

Zusammenfassung: Alzchem Group Buy

Unternehmen:
Alzchem Group AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
208,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
167,90 €		 Abst. Kursziel*:
23,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
166,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,30%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
215,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: Alzchem Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Alzchem Group AG accelerates international expansion: Location for new production facility in the USA selected
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EQS Group EQS-PVR: Alzchem Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Alzchem Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Alzchem Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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