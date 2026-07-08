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Alzchem Group Aktie

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171,00 EUR +1,70 EUR +1,00 %
STU
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Marktkap. 1,63 Mrd. EUR

KGV 24,69 Div. Rendite 1,35%
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Symbol ALZCF

Deutsche Bank AG

Alzchem Group Buy

11:11 Uhr
Alzchem Group Buy
Aktie in diesem Artikel
Alzchem Group AG
171,00 EUR 1,70 EUR 1,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Alzchem vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 256 Euro belassen. Alzchem profitiere weiterhin von einer starken strukturellen Nachfrage im Bereich Spezialchemie, insbesondere bei Kreatin, Nitroguanidin und Creamino, schrieb Manuela Stuerzer in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Im Segment Basischemikalien & Zwischenprodukte bleibe das Marktumfeld aber herausfordernd, denn Preisdruck, Energiekosten und die Überholung eines Karbidofens belasteten die Profitabilität./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 08:13 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alzchem Group AG

Zusammenfassung: Alzchem Group Buy

Unternehmen:
Alzchem Group AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
256,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
165,00 €		 Abst. Kursziel*:
55,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
171,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,71%
Analyst Name:
Manuela Stuerzer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
215,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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