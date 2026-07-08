Alzchem Group Aktie
Marktkap. 1,63 Mrd. EURKGV 24,69 Div. Rendite 1,35%
WKN A2YNT3
ISIN DE000A2YNT30
Symbol ALZCF
Alzchem Group Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Alzchem vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 256 Euro belassen. Alzchem profitiere weiterhin von einer starken strukturellen Nachfrage im Bereich Spezialchemie, insbesondere bei Kreatin, Nitroguanidin und Creamino, schrieb Manuela Stuerzer in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Im Segment Basischemikalien & Zwischenprodukte bleibe das Marktumfeld aber herausfordernd, denn Preisdruck, Energiekosten und die Überholung eines Karbidofens belasteten die Profitabilität./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alzchem Group AG
Zusammenfassung: Alzchem Group Buy
|Unternehmen:
Alzchem Group AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
256,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
165,00 €
|Abst. Kursziel*:
55,15%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
171,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
49,71%
|
Analyst Name:
Manuela Stuerzer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
215,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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