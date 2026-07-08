AstraZeneca Aktie
Marktkap. 261,34 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AstraZeneca Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Astrazeneca auf "Outperform" mit einem Kursziel von 18900 Pence belassen. Dass Phase-III-Studiendaten für Wainua in Kombinationstherapie bestimmter Herzkrankheiten die Ziele verfehlt hätten, komme unerwartet, schrieb Justin Smith in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Allerdings hätten die Konsensschätzungen für den Wainua-Spitzenumsatz insgesamt vorab schon niedrig gelegen./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 07:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 07:07 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: AstraZeneca Outperform
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
189,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
152,40 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Justin Smith
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
164,84 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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