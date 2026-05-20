AstraZeneca Aktie

160,40 EUR -1,05 EUR -0,65 %
161,55 EUR +0,25 EUR +0,15 %
Marktkap. 248,88 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455

ISIN GB0009895292

Symbol AZN

Deutsche Bank AG

AstraZeneca Sell

12:01 Uhr
AstraZeneca Sell
AstraZeneca PLC
160,40 EUR -1,05 EUR -0,65%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Die Erwartungen an die Phase-III-Studie Calypso mit dem Schilddrüsenmittel Eneboparatide bräuchten ein Finetuning, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Dagegen sehe es in der Kalos-Studie mit dem Asthmamittel Breztri etwas besser aus./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca Sell

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
115,00 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
161,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
164,49 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

12:01 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
14.05.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.05.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
04.05.26 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
01.05.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
