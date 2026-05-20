Swiss Re Aktie
Marktkap. 40,36 Mrd. EURKGV 10,21 Div. Rendite 4,74%
WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Symbol SSREF
Swiss Re Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Swiss Re von 131 auf 112 Franken gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Die Quartalsberichte der Schweizer und ihrer Konkurrenz hätten gezeigt, dass die Kapitalrendite für Neugeschäft im laufenden Geschäftszyklus fortan eher unterdurchschnittlich ausfallen dürfte, schrieb Will Hardcastle am Mittwochabend. In seinem Basisszenario sieht er das Ergebnis je Aktie 2027 und 2028 unter dem derzeitigen Marktkonsens. Er rechnet auf Dreijahressicht nicht mit Ergebniswachstum, und dafür seien die Aktien zu hoch bewertet./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 22:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Swiss Re
Zusammenfassung: Swiss Re Sell
|Unternehmen:
Swiss Re AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
112,00 CHF
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
125,75 CHF
|Abst. Kursziel*:
-10,93%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
123,55 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,35%
|
Analyst Name:
Will Hardcastle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
123,57 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Swiss Re AG
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|UBS AG