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Symbol SSREF

UBS AG

Swiss Re Sell

08:46 Uhr
Swiss Re Sell
Aktie in diesem Artikel
Swiss Re AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Swiss Re von 131 auf 112 Franken gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Die Quartalsberichte der Schweizer und ihrer Konkurrenz hätten gezeigt, dass die Kapitalrendite für Neugeschäft im laufenden Geschäftszyklus fortan eher unterdurchschnittlich ausfallen dürfte, schrieb Will Hardcastle am Mittwochabend. In seinem Basisszenario sieht er das Ergebnis je Aktie 2027 und 2028 unter dem derzeitigen Marktkonsens. Er rechnet auf Dreijahressicht nicht mit Ergebniswachstum, und dafür seien die Aktien zu hoch bewertet./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 22:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Zusammenfassung: Swiss Re Sell

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
112,00 CHF
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
125,75 CHF		 Abst. Kursziel*:
-10,93%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
123,55 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,35%
Analyst Name:
Will Hardcastle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
123,57 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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