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Symbol ABLZF

Barclays Capital

ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight

13:21 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
88,20 EUR 0,82 EUR 0,94%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ABB auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 71 Franken belassen. Vor dem Hintergrund der angezogenen Kurse im ersten Quartal betonte Timothy Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie, es gebe nur begrenzte Hinweise darauf, dass westliche Unternehmen im ersten Quartal Marktanteile im chinesischen Automatisierungsmarkt hinzugewonnen hätten. Inländische Anbieter jedoch machten weiter Boden gut./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 11:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
71,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
80,90 CHF		 Abst. Kursziel*:
-12,24%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Timothy Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,63 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

13:21 ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight Barclays Capital
19.05.26 ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight Barclays Capital
08.05.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral UBS AG
08.05.26 ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight Barclays Capital
07.05.26 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Jefferies & Company Inc.
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