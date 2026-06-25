ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 168,64 Mrd. EURKGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ABB von 69 auf 88 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Bereich Elektrifizierung treibe die Schätzungen für den Technologiekonzern weiter hoch, schrieb Andre Kukhnin am Donnerstagabend. Er rechne für diesen Bereich mit entsprechend starken Auftragszahlen im Quartalsbericht. Die Markterwartungen an die Konzernmarge hält er aber für ausgereizt./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 17:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ABB
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
88,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
86,72 CHF
|Abst. Kursziel*:
1,48%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Andre Kukhnin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
71,25 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|08:11
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|18.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|08:11
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|18.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|27.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|08:11
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|18.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG