UBS AG

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

08:11 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ABB von 69 auf 88 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Bereich Elektrifizierung treibe die Schätzungen für den Technologiekonzern weiter hoch, schrieb Andre Kukhnin am Donnerstagabend. Er rechne für diesen Bereich mit entsprechend starken Auftragszahlen im Quartalsbericht. Die Markterwartungen an die Konzernmarge hält er aber für ausgereizt./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 17:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB