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Symbol ABLZF

UBS AG

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

08:11 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
94,00 EUR -0,26 EUR -0,28%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ABB von 69 auf 88 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Bereich Elektrifizierung treibe die Schätzungen für den Technologiekonzern weiter hoch, schrieb Andre Kukhnin am Donnerstagabend. Er rechne für diesen Bereich mit entsprechend starken Auftragszahlen im Quartalsbericht. Die Markterwartungen an die Konzernmarge hält er aber für ausgereizt./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 17:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
88,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
86,72 CHF		 Abst. Kursziel*:
1,48%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,25 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

08:11 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral UBS AG
25.06.26 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Deutsche Bank AG
25.06.26 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
18.06.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral UBS AG
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