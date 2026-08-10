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AI Analyse

Barclays Capital

GEA Equal Weight

11:41 Uhr
GEA Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
GEA
64,70 EUR 0,70 EUR 1,09%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Gea von 69 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die gute Auftragsdynamik dürfte sich trotz höherer Vergleichszahlen im zweiten Halbjahr fortsetzen, während das Betriebsergebnis am oberen Ende der Jahreszielspanne liegen sollte, schrieb Timothy Lee in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den jüngsten Quartalszahlen des Anlagenbauers. Die Profitabilität werde sich voraussichtlich behaupten und die solide Liquiditätslage biete Rückhalt für das neue Aktienrückkaufprogramm./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 18:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

Zusammenfassung: GEA Equal Weight

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
64,25 €		 Abst. Kursziel*:
8,95%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
64,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,19%
Analyst Name:
Timothy Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,39 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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