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AI Analyse

Bernstein Research

Daimler Truck Underperform

11:31 Uhr
Daimler Truck Underperform
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Aktie des Lkw-Herstellers habe sich mit einem Kursgewinn von 25 Prozent seit Jahresanfang überdurchschnittlich entwickelt, schrieb Harry Martin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies berge auf dem aktuellen Niveau jedoch Abwärtsrisiken. Er verwies dabei unter anderem auf eine mögliche schwache Preisgestaltung bei den jüngsten, flottenorientierten Aufträgen aus den USA sowie auf einen sich verschärfenden Wettbewerb durch Konkurrenten, die ihre Kapazitäten in Nordamerika ausbauen./rob/edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 22:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
47,18 €		 Abst. Kursziel*:
-21,58%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
46,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-19,83%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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