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UBS AG

Daimler Truck Neutral

08:41 Uhr
Daimler Truck Neutral
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
42,24 EUR -0,59 EUR -1,38%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Mit der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran ergäben sich nach zuvor starken Kursverlusten nun Anlagemöglichkeiten im Sektor der Investitionsgüterhersteller, schrieb Andre Kukhnin in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Der Experte zählt Kion, Kone, Schindler, Assa Abloy sowie Volvo zu den aussichtsreichen Kandidaten./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
42,54 €		 Abst. Kursziel*:
8,13%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
42,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,90%
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:41 Daimler Truck Neutral UBS AG
11.06.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
05.06.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
03.06.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
03.06.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
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