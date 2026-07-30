Microsoft Aktie
Marktkap. 2,52 Bio. EURKGV 20,79 Div. Rendite 0,98%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
Microsoft Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft nach Zahlen von 480 auf 525 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vierte Geschäftsquartal sei überraschend solide gewesen, schrieb Karl Keirstead in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Softwarekonzern habe in den wichtigsten Bereichen, über die zuletzt debattiert worden sei, abgeliefert oder besser abgeschnitten./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 11:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Microsoft Buy
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 525,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 461,91
|Abst. Kursziel*:
13,66%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 462,57
|Abst. Kursziel aktuell:
13,50%
|
Analyst Name:
Karl Keirstead
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 570,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Microsoft Corp.
|18:26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|17:36
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|18:26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|17:36
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|18:26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|17:36
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|03.07.20
|Microsoft verkaufen
|Credit Suisse Group
|19.11.18
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.18
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.06.18
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.18
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.05.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|27.04.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|20.04.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|17.03.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|14.03.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG