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Symbol MSFT

UBS AG

Microsoft Buy

19:16 Uhr
Microsoft Buy
Aktie in diesem Artikel
Microsoft Corp.
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft von 510 auf 480 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den anstehenden Zahlen des Softwarekonzerns zum vierten Geschäftsquartal habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Geschäftsjahre 2026/27 und 2027/28 reduziert, schrieb Karl Keirstead in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete der Experte mit der schwächeren Marktstimmung im Bereich KI-Infrastruktur./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2026 / 22:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Microsoft Buy

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 480,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 391,40		 Abst. Kursziel*:
22,64%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 393,76		 Abst. Kursziel aktuell:
21,90%
Analyst Name:
Karl Keirstead 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 564,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

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19:16 Microsoft Buy UBS AG
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