Microsoft Aktie
Marktkap. 2,48 Bio. EURKGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
Microsoft Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft von 510 auf 480 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den anstehenden Zahlen des Softwarekonzerns zum vierten Geschäftsquartal habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Geschäftsjahre 2026/27 und 2027/28 reduziert, schrieb Karl Keirstead in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete der Experte mit der schwächeren Marktstimmung im Bereich KI-Infrastruktur./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2026 / 22:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Microsoft Buy
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 480,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 391,40
|Abst. Kursziel*:
22,64%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 393,76
|Abst. Kursziel aktuell:
21,90%
|
Analyst Name:
Karl Keirstead
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 564,29
*zum Zeitpunkt der Analyse
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