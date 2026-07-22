Danone Aktie
Marktkap. 45,44 Mrd. EURKGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Danone nach Halbjahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Im Unterschied zu Unilever am Vortag lägen die Volumina der Franzosen etwas unter den Erwartungen, schrieb James Edwardes Jones in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das hätten die erzielten Preise aber mehr als wettgemacht./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:04 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Sector Perform
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
78,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
68,80 €
|Abst. Kursziel*:
13,37%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
70,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,73%
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.
|15:41
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:01
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|10:06
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:41
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:01
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|10:06
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:01
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|10:06
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|29.06.26
|Danone Buy
|UBS AG
|08:01
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|15:41
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)