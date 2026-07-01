Danone Aktie
Marktkap. 46,36 Mrd. EURKGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Sell
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone von 59 auf 63 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Aktie profitiere wie andere Konsumgütertitel weiter vom Thema Fusionen & Übernahmen sowie von Umschichtungen der Anleger weg vom Bereich Künstliche Intelligenz, schrieb Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Danone werde inzwischen trotz einer unterdurchschnittlichen Ergebnisentwicklung (EPS) seit der Corona-Pandemie mit einem Bewertungsaufschlag gehandelt./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Sell
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
74,04 €
|Abst. Kursziel*:
-14,91%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
73,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-14,08%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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