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Danone Aktie

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Danone Aktien-Sparplan
73,32 EUR -0,46 EUR -0,62 %
STU
67,27 CHF -0,77 CHF -1,12 %
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Marktkap. 46,36 Mrd. EUR

KGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
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WKN 851194

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ISIN FR0000120644

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Deutsche Bank AG

Danone Sell

13:11 Uhr
Danone Sell
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
73,32 EUR -0,46 EUR -0,62%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone von 59 auf 63 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Aktie profitiere wie andere Konsumgütertitel weiter vom Thema Fusionen & Übernahmen sowie von Umschichtungen der Anleger weg vom Bereich Künstliche Intelligenz, schrieb Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Danone werde inzwischen trotz einer unterdurchschnittlichen Ergebnisentwicklung (EPS) seit der Corona-Pandemie mit einem Bewertungsaufschlag gehandelt./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Sell

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
74,04 €		 Abst. Kursziel*:
-14,91%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
73,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,08%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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