freenet Aktie
Marktkap. 2,78 Mrd. EURKGV 12,76 Div. Rendite 7,06%
WKN A0Z2ZZ
ISIN DE000A0Z2ZZ5
Symbol FRTAF
AI Analyse
freenet Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Freenet von 30 auf 29 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Internet- und Telekomkonzern habe im ersten Halbjahr ein gemischtes Bild abgegeben, schrieb Karsten Oblinger in einer am Montag vorliegenden Studie. Die operative Entwicklung im Mobilfunkbereich sei solide, doch die Streamingsparte Waipu-TV habe mit einer niedrigeren Netto-Neukundenzahl enttäuscht. Er stellt es deshalb in Frage, ob ambitionierte Wachstumsziele in diesem Bereich bis 2028 zu halten sind./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 15:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 15:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: freenet
Zusammenfassung: freenet Kaufen
|Unternehmen:
freenet AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
23,76 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
23,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Karsten Oblinger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,46 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu freenet AG
|16:46
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|09:26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|16:46
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|09:26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|16:46
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|09:26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|26.02.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital