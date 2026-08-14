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DZ BANK

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16:46 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Freenet von 30 auf 29 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Internet- und Telekomkonzern habe im ersten Halbjahr ein gemischtes Bild abgegeben, schrieb Karsten Oblinger in einer am Montag vorliegenden Studie. Die operative Entwicklung im Mobilfunkbereich sei solide, doch die Streamingsparte Waipu-TV habe mit einer niedrigeren Netto-Neukundenzahl enttäuscht. Er stellt es deshalb in Frage, ob ambitionierte Wachstumsziele in diesem Bereich bis 2028 zu halten sind./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 15:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 15:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: freenet Kaufen

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Analyst Name:
Karsten Oblinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,46 €

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Analysen zu freenet AG

16:46 freenet Kaufen DZ BANK
09:26 freenet Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 freenet Neutral UBS AG
13.08.26 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.07.26 freenet Neutral UBS AG
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