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AI Analyse

UBS AG

Deutsche Börse Neutral

08:21 Uhr
Deutsche Börse Neutral
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
286,90 EUR 0,40 EUR 0,14%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 265 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Michael Werner stockte seine Ergebnisprognosen bis 2028 für die Eschborner am Donnerstag minimal auf und reagierte damit auf gestiegene Zinserwartungen. Das dritte Quartal sei für die Deutsche Börse und Euronext stark ausgefallen. Er rechnet mit steigenden Markterwartungen, favorisiert aber insgesamt den französischen Börsenbetreiber./ag/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Börse Neutral

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
265,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
286,50 €		 Abst. Kursziel*:
-7,50%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
286,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,63%
Analyst Name:
Michael Werner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
297,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

01.10.26 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.09.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 Deutsche Börse Buy Warburg Research
18.08.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
EQS Group EQS-NVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Financial Times Euronext open to ‘big bang’ deal with rival Deutsche Börse
Financial Times Euronext open to ‘big bang’ deal with rival Deutsche Börse
EN, Deutsche Boerse White paper: The rise of EU Bonds as a European benchmark
EN, Deutsche Boerse Innovation, partnership and growth in Asia
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