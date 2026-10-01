UBS AG

Deutsche Börse Neutral

08:21 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 265 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Michael Werner stockte seine Ergebnisprognosen bis 2028 für die Eschborner am Donnerstag minimal auf und reagierte damit auf gestiegene Zinserwartungen. Das dritte Quartal sei für die Deutsche Börse und Euronext stark ausgefallen. Er rechnet mit steigenden Markterwartungen, favorisiert aber insgesamt den französischen Börsenbetreiber./ag/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com