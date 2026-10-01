Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 50,98 Mrd. EURKGV 20,53 Div. Rendite 1,88%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
AI Analyse
Deutsche Börse Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 265 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Michael Werner stockte seine Ergebnisprognosen bis 2028 für die Eschborner am Donnerstag minimal auf und reagierte damit auf gestiegene Zinserwartungen. Das dritte Quartal sei für die Deutsche Börse und Euronext stark ausgefallen. Er rechnet mit steigenden Markterwartungen, favorisiert aber insgesamt den französischen Börsenbetreiber./ag/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Börse Neutral
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
265,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
286,50 €
|Abst. Kursziel*:
-7,50%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
286,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,63%
|
Analyst Name:
Michael Werner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
297,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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