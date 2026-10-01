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AI Analyse

DZ BANK

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12:36 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Teamviewer von 9 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die DZ-Experten widmeten sich am Freitag der "fortschreitenden Verschmelzung der physischen Produktion (OT) mit der IT-Ebene". Teamviewer sehen sie als "IT/OT-Konvergenz-Gewinner". Laut Armin Kremser stärkt die Neuausrichtung auf autonomes Endgerätemanagement in IT & OT das

Geschäft mit großen Unternehmenskunden./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 10:28 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 11:19 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TeamViewer Kaufen

Unternehmen:
TeamViewer		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
6,39 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
6,33 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Armin Kremser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,58 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TeamViewer

12:36 TeamViewer Kaufen DZ BANK
08.09.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
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