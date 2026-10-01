TeamViewer Aktie
Marktkap. 970,44 Mio. EURKGV 8,03 Div. Rendite 0,00%
WKN A2YN90
ISIN DE000A2YN900
Symbol TMVWF
AI Analyse
TeamViewer Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Teamviewer von 9 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die DZ-Experten widmeten sich am Freitag der "fortschreitenden Verschmelzung der physischen Produktion (OT) mit der IT-Ebene". Teamviewer sehen sie als "IT/OT-Konvergenz-Gewinner". Laut Armin Kremser stärkt die Neuausrichtung auf autonomes Endgerätemanagement in IT & OT das
Geschäft mit großen Unternehmenskunden./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 10:28 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 11:19 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TeamViewer Kaufen
|Unternehmen:
TeamViewer
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
6,39 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
6,33 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Armin Kremser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,58 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TeamViewer
|12:36
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|12:36
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|12:36
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|07.05.24
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.02.24
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.24
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.23
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.11.23
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.