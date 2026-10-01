DZ BANK

TeamViewer Kaufen

12:36 Uhr

Aktie in diesem Artikel TeamViewer 6,33 EUR 0,08 EUR 1,28% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Teamviewer von 9 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die DZ-Experten widmeten sich am Freitag der "fortschreitenden Verschmelzung der physischen Produktion (OT) mit der IT-Ebene". Teamviewer sehen sie als "IT/OT-Konvergenz-Gewinner". Laut Armin Kremser stärkt die Neuausrichtung auf autonomes Endgerätemanagement in IT & OT das

Geschäft mit großen Unternehmenskunden./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 10:28 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 11:19 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com