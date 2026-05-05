TeamViewer Aktie
Marktkap. 787,19 Mio. EURKGV 8,03 Div. Rendite 0,00%
WKN A2YN90
ISIN DE000A2YN900
Symbol TMVWF
TeamViewer Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Teamviewer nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Der Umsatz des Fernwartungssoftware-Spezialisten entspreche den Erwartungen, während das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) darüber liege, schrieb Wassachon Udomsilpa am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TeamViewer Outperform
|Unternehmen:
TeamViewer
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
13,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
5,29 €
|Abst. Kursziel*:
145,75%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
5,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
129,89%
|
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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