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RBC Capital Markets

TeamViewer Outperform

11:11 Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Teamviewer nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Der Umsatz des Fernwartungssoftware-Spezialisten entspreche den Erwartungen, während das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) darüber liege, schrieb Wassachon Udomsilpa am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:55 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TeamViewer Outperform

Unternehmen:
TeamViewer		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
5,29 €		 Abst. Kursziel*:
145,75%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
5,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
129,89%
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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