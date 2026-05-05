Bayer Aktie steigt: Übernahme stärkt Pipeline für potenzielle Augenmedikamente
HUGO BOSS Aktie

Marktkap. 2,47 Mrd. EUR

KGV 10,00 Div. Rendite 0,11%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 36,30 Euro auf "Neutral" belassen. Der weitere Weg werde holpriger für die Metzinger, schrieb Robert Krankowski am Mittwoch in seiner Rückschau auf den Bericht zum ersten Quartal und die Telefonkonferenz. Im April habe es bereits erste Schwächen im Zuge des Nahost-Kriegs gegeben. Die mögliche Kosteninflation bei Rohstoffen sei nur schwer zu taxieren./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS Neutral

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
36,30 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
35,48 €		 Abst. Kursziel*:
2,31%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
35,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,03%
Analyst Name:
Robert Krankowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HUGO BOSS AG

08:11 HUGO BOSS Neutral UBS AG
08:01 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.05.26 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
05.05.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.05.26 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

